Vende-se casa em Mandaguari

*2 quartos sendo 1 suite , banheiro da suíte tem móvel planejado

*Cozinha conjugada com cozinha de jantar já está embutida os móveis planejados com fogão todos novos

*banheiro social com móvel planejado

*sala

*lavanderia , dispensa

* área gourmet c/ churrasqueira

* garagem para 3 carros

A casa contém 150 metros de construção e um terreno de 285 metros quadrados .

casa localizada em excelente bairro, próximo da faculdade , mercado, bairro tranquilo.

Para mais informações entrar em contato pelos telefones: 44 999519872 ou 44 999841532

Falar com João ou Bete