Verba da Estrada Terra Roxa será usado na Estrada Rochedo

O fato não é ilegal, porem o asfalto na Estrada Terra Roxa seria uma opção para contornar a praça do pedágio de Mandaguari, uma opção que ajudaria todas as pessoas que precisam ir trabalhar ou passear a Maringá, ajudaria as pessoas as quais optassem por não passar e pagar o pedágio.

O recurso do ex-deputado Boca Aberta era para a Estrada Terra Roxa, via que corta a praça de pedágio de Mandaguari, mas dentro da prefeitura, o recurso foi realocado para a Estrada Rochedo, hoje quarta feira (29) período da tarde, haverá uma reunião na Câmara de vereadores para ver alem de outros itens, também esta situação. vamos aguardar.

Na pagina da Prefeitura de mandaguari:

A Prefeitura de Mandaguari, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, confirmou na tarde desta segunda (27) que vai interditar totalmente, a partir de terça (28), trecho da Estrada Rochedo, entre os km 1 e 2, para execução de obras. A interdição está prevista para seguir até a tarde de quarta (29).

A ação será necessária para a fase de pintura da obra de pavimentação asfáltica. A recomendação do secretário municipal de Agricultura, Yohann Furtado, é de que os usuários recorram a acessos secundários. “Como opção, os motoristas podem utilizar a Estrada Promessa, com ligamento na Rio Branco, e a estrada da Venda do Taubaté, por Jandaia do Sul”, explica.

A interdição, segundo o secretário, depende, ainda, das condições climáticas entre terça (28) e quarta (29). “Se chover demais, a ação será feita em outro momento”, afirma Furtado.

OBRAS – O serviço de pavimentação iniciou no início deste mês. Com investimento de R$ 1,4 milhão, a obra visa melhorar a trafegabilidade para estudantes, produtores que usam a estrada para escoar a produção e para a população em geral que recorre ao trecho.