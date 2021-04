Vereador cobra a continuidade do contrato do município com o Hospital Cristo Rei

“Na reunião de hoje, sobre o contrato com o Cristo Rei, fiz uso da palavra para defender aquilo que a população vem pedindo: a continuidade do contrato do Município com o Hospital. A Prefeitura alega que o valor cobrado é alto, mas a instituição rebate essa informação. Eu considero fundamental que a população possa contar com um hospital aqui, dentro da cidade. Se todas as pessoas que precisarem forem transferidas para outras cidades, isso compromete e muito a qualidade de vida. Precisamos pensar no transporte desses pacientes e, também, nos familiares, que, muitas vezes, não terão condições de ir fazer uma visita. Seguirei acompanhando e cobrando!”