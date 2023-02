Vereador Eron cobra ponto coberto para alunos que aguardam ônibus ao relento

Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu não sou apenas de ficar cobrando e não buscar tentar achar uma solução. Desde meu primeiro mandato como vereador, sempre busquei trabalhar de maneira ativa na busca de resolver os problemas da nossa população.



Cobrei já faz tempo da prefeitura, que se instale um ponto de ônibus na Rua Domingos Paschoal Negro, perto da Estrada Cambota, para que nossas crianças não fique na chuva e também ao sol em dias quente enquanto esperam o ônibus escolar. Desde 2021 peço através de indicações e requerimentos, mas até agora nada.

Espero que até a próxima chuva isso possa ser resolvido.

Em contrapartida, consegui através do deputado Luiz Nishimori emenda parlamentar para o término do asfalto CBUQ desde o salão comunitário até o restante do bairro faltando apenas a prefeitura fazer galeria.

Também conquistei recursos com o deputado delegado Jacovós para Playground faltando apenas o executivo fazer a base pra instalação.

Meu trabalho é assim, cobro onde tem que cobrar, mas também vou atrás de soluções para beneficiar nossa gente.

Matéria do Face do Vereador Eron Barbiero.