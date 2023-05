Vereador protocola regularização de numeração predial

O vereador Eron Barbiero protocola na Prefeitura Municipal um projeto de sua autoria que regulariza todas as numerações predial de todos os imóveis em Mandaguari, com o objetivo de beneficiar a população que sofre com essas numerações em desordem.

Entretanto, após análise jurídica, foi constatado que essa iniciativa não é prerrogativa do Legislativo, mas sim do Executivo Municipal, portanto ele não poderia propor.

De qualquer forma pensando no desenvolvimento que isso acarretará, o vereador Eron entregou o projeto pronto em mãos do secretário municipal Eduardo Abílio

Agora só depende da prefeitura municipal reencaminhar esse projeto de volta para a câmara municipal, e segundo o vereador ele terá um imenso prazer em defender esse projeto em plenário para sua aprovação, caso venha a ser apresentado pelo Executivo na Câmara Municipal de Mandaguari.