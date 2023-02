Vereadores buscam recursos para Mandaguari através do deputado Tiago Amaral

Os vereadores Eron Barbiero (PSB) e Sebastião Alexandre da Silva (MDB) estiveram reunidos nesta quarta (8) com Ananias Vieira, assessor do deputado estadual Tiago Amaral (PSD), e com Mateus Bortolotto, representante da SDM, empresa fabricante de semáforo de ciclo visual.

Na reunião, os vereadores solicitaram repasse de recursos para Mandaguari por meio de emenda do deputado, que foi o mais votado na cidade na última eleição, para a implementação de semáforos em vias de grande fluxo no Município.

O deputado Tiago Amaral é um dos deputados que mais traz recursos para Mandaguari, e nos últimos anos, atendendo aos pedidos dos vereadores Eron, Sebastião e Daniel Martins – Gambá (PL), o deputado encaminhou para o Executivo Municipal R$ 500 mil foram alocados para o recape asfáltico do Jardim Progresso; R$ 750 mil para colocação de pedras irregulares nas Estradas Alegre e Matão e na entrada da Estrada São Carlos; e R$ 1,5 milhão para o calçamento, também com pedras irregulares, em parte da Estrada São Carlos, a qual já está em execução.

Neste ano já está definida a vinda de R$ 890 mil para a cidade, que serão usados na compra de equipamentos odontológicos e de consumo para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na aquisição de veículos também para a área da saúde. Os vereadores ponderaram, porém, que para a cidade receber os recursos é preciso que a Prefeitura faça a adesão junto à Secretaria Estadual de Saúde (SESA). Ananias solicitou na reunião que os vereadores façam uma lista de obras e melhorias prioritárias em Mandaguari e entreguem a ele para que possa levar ao deputado Tiago como reivindicações das lideranças políticas da cidade.

Fonte e foto: Lucas Araújo/ Fernando Damas.