Vestibular da UFPR Campus Avançado em Jandaia do Sul

O ensino GRATUITO e de QUALIDADE da UFPR – UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ DE JANDAIA DO SUL/PR está a seu alcance: as inscrições iniciaram na terça-feira (03) e seguem até o dia 18 de dezembro.

Em seu sétimo vestibular, o Campus Avançado em Jandaia do Sul, da UFPR, disponibilizará 215 vagas divididas em seus cinco cursos de graduação: Engenharia Agrícola, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Produção, Licenciatura em Computação e Licenciatura em Ciências Exatas – este último, ofertado no período noturno.

Todos esses cursos já foram avaliados pelo MEC e receberam nota 4 (em uma escala até 5), demonstrando a qualidade do trabalho já desenvolvido nessa sede da UFPR, desde 2014.

O Campus Avançado da UFPR no interior do estado está localizado em Jandaia do Sul, uma das 28 cidades integrantes do “Vale do Ivaí”, a 384 quilômetros de Curitiba e a 44 quilômetros de Maringá.

O atual diretor do campus avançado em Jandaia do Sul, professor doutor Eduardo Teixeira da Silva, explica que “o campus está localizado numa posição estratégica do estado. Região de grande força do agronegócio, com agricultura forte, desenvolvimento tecnológico. A UFPR vem para cumprir seu papel de ensino público e de qualidade. Vem para trazer conhecimento científico para somar ao desenvolvimento da região, capacitação e desenvolvimento tecnológico nas áreas das Engenharias e também na capacitação de professores nas Ciências Exatas e Computação”.

Em sua estrutura, o Campus possui hoje 41 laboratórios, uma biblioteca com um grande acervo contendo, além dos livros técnicos mais importantes para as áreas de atuação que contempla, literaturas e de informações e conhecimentos gerais.

Destaca-se o fato de que a UFPR possui um programa de auxílios para apoiar os estudantes que comprovem fragilidade socioeconômica demonstrando que necessitam de auxílio financeiro para se manter no curso (o PROBEM). O programa é constituído amparar a permanência dos estudantes na cidade e nos cursos, com auxílios para alimentação e moradia, por exemplo.

VESTIBULAR

A prova objetiva, da primeira fase do processo seletivo, acontece no dia 28 de fevereiro de 2021. A convocação para a segunda fase do vestibular está marcada para o dia 24 de março e as provas para os dias 18 (prova de compreensão e produção de textos – redação) e 19 de abril (provas específicas, de habilidades específicas, entre outras segundo as especificidades de alguns cursos).

O programa de provas já está disponível no site no NC, acesso pelo link: http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=2217

Inscrições

As inscrições iniciaram no dia 03 de novembro e vão até às 12h do dia 18 de dezembro e devem ser feitas exclusivamente por meio do site do NC (www.nc.ufpr.br). Aconselha-se a não deixar a inscrição para os últimos dias. (O boleto para pagamento pode ser gerado até às 14h do dia 18 de dezembro – o NC pede para que entrem em contato se houver problemas neste procedimento). A confirmação do pagamento pode ser checada no site do NC depois de dois dias úteis após o pagamento.

Cotas

O processo garante a reserva de vagas para: candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que tenham cursado o Ensino Médio integralmente em escolas públicas; candidatos em geral que tenham cursado o Ensino Médio integralmente em escolas públicas; candidatos com deficiência. É necessário observar no edital todas as regras referentes à reserva de vagas e as maneiras de comprovar a renda, também são exigidos outros documentos em alguns casos para comprovar a situação.

Além das vagas reservadas, é garantida uma vaga por curso para pessoas com deficiência na concorrência geral.

Vagas

A relação completa com as vagas disponíveis no processo seletivo, assim como outras informações e orientações, serão divulgadas no Guia do Candidato, disponível no link: http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/PublicacaoDocumento?pub=2556

Feria de Cursos e Profissões Virtual

A UFPR realiza sua Feira de Cursos e Profissões há 18 anos e, este ano, em função da Pandemia de COVID-19, oferecemos a primeira Feira Virtual de Cursos e Profissões.

O portal www.feiradecursos.ufpr.br vai abrigar as informações sobre os cursos de graduação da universidade, apresentando a história do curso, perfil do aluno e do profissional, evidenciando ainda informações sobre vagas e a uma palestra com um professor, com versão em libras para acessibilidade da comunidade surda.

No portal há um espaço dedicado apenas ao vestibular, com o edital do Núcleo de Concursos, as formas de ingresso (vestibular ou Sisu), as regras de cotas e informações sobre bolsas e auxílios. Há também a Sala de Estudos, onde o candidato encontra as provas de anos anteriores e projetos para ajudar nos estudos. Um deles é o programa Entrelinhas, da UFPR TV, que trata das obras literárias do vestibular.

Dúvidas

Durante a pandemia, o NC manterá uma Central de Atendimento ao Candidato para tirar dúvidas sobre o processo. Basta ligar nos números (41) 3313-8815, (41) 3313-8816 e (41) 3313-8818. Há também um sistema interativo via Internet que pode ser acessado no endereço eletrônico do núcleo (www.nc.ufpr.br).

As informações desta matéria não substituem aquelas presentes no edital.

Acesse o edital do Vestibular 2020/2021 da UFPR e outras informações no link: http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PS2021

