Indivíduo é acusado tentar furtar carneiro em Mandaguari

27/07/2022 para dia 28/07/2022

A equipe foi acionada no local onde segundo o caseiro, um amigo ao passar pela estrada percebeu um individuo dentro do pasto com um carneiro nos braços e o avisou. O caseiro foi ate o pasto e encontrou uma pessoa que foi abordada e metros próximos o carneiro com uma corda e aguardado a equipe.

Quando no local a equipe PM identificou o autor e o mesmo relatou que estava juntamente com outra pessoa no local. Segundo o caseiro os animais ficam presos e foram todos soltos e um destes estavam com uma corda no pescoço, o que indica que houve a tentativa. Diante do fato ambas as partes foram encaminhadas a delegacia para providências cabíveis.

O endereço da ocorrência e maiores detalhes não foram divulgados pela Polícia Militar