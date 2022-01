Violência: Disparos de armas nos Jardins Progresso II e Boa Vista

Na Rua João Bonini, no Jardim Progresso II, após diversas solicitações anônimas de que estaria ocorrendo disparos de armas de fogo envolvendo um veiculo Fiat Uno de cor cinza, imediatamente a equipe policial deslocou até o endereço informado e se deparou com o veiculo citado por populares abandonado próximo a um matagal, onde foi constatado que em sua lateral esquerda haviam diversas perfurações por projeteis de arma de fogo, bem como o vidro esquerdo do veiculo se encontrava quebrado sendo provável dano também por arma de fogo.

Já no Jardim Boa Vista, várias ligações informavam um Vw /Fox na cor branca, estaria efetuando disparos de arma de fogo no bairro. O carro não foi localizado.