NOTÍCIAS
Policial militar morre durante partida de futebol com amigos em Maringá
O policial militar Roberval Torino morreu neste sábado (15), durante uma partida de futebol entre amigos, em Maringá. Segundo informações, o cabo passou mal...
Grave acidente entre Faxinal e Mauá da Serra deixa dois jovens...
Um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo, terminou com a morte de dois jovens na rodovia PR-272, entre Faxinal e Mauá da...
Carro cai em boca de lobo e fica sobre linha férrea...
Um incidente registrado no final da tarde deste sábado (14) mobilizou a Brigada Comunitária após um carro que rebocava uma carretinha cair em uma...
Morre a professora Erli Stocco
A professora aposentada Erli Stocco morreu na tarde desta quinta-feira (13), em um hospital de São Paulo, onde estava internada para tratar problemas no...
Criança de 5 anos é atropelada por motociclista na saída de...
Uma criança de aproximadamente 5 anos foi atropelada por uma motocicleta no fim da tarde desta sexta-feira (14), na saída do CMEI Nice Braga,...
Motociclista morre e ciclista fica gravemente ferido em acidente na BR-376...
Um grave sinistro de trânsito deixou uma mulher morta e um homem gravemente ferido na noite de sexta-feira (14), na BR-376, no km 161,2,...
Motorista morre após perder o controle de carro e provocar sequência...
Um homem de 46 anos morreu após perder o controle do carro que dirigia e provocar uma sequência de colisões na madrugada desta quinta-feira...
Encontro de carros e motos acontece neste domingo em Jandaia do...
Jandaia do Sul vai realizar neste domingo (16) o Encontro de Carros e Motos, dentro da programação do Festival Nós da Cultura. O evento será...
Motociclista de 23 anos morre em acidente entre Apucarana e Arapongas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na noite de quarta-feira (12), um grave sinistro de trânsito no km 196 da BR-369, em Arapongas/PR. A...
Polícia Civil prende suspeito de matar homem em situação de rua...
A Polícia Civil prendeu preventivamente, na manhã desta quarta-feira (12), um jovem de 19 anos suspeito de matar um homem em situação de rua,...
Ladrões furtam padrão de energia e cerca de 100 metros de...
Uma chácara localizada na área rural de Cambira foi alvo de furto de equipamentos e fiação elétrica entre a noite de segunda-feira (10) e...
Homem morre após manter casal de idosos refém por mais de...
Um homem de 44 anos morreu após manter um casal de idosos refém por mais de 12 horas dentro de um apartamento em um...
Faleceu Jaime Tadeu dos Santos
Falaceu aos 69 anos, Jaime Tadeus dos Santos. O velório acontece na Capela do Prever em Mandaguari com início às 20h desta terça-feira (11). O...
Motorista é preso por embriaguez após acidente no Centro de Mandaguari
Um motorista foi preso por embriaguez ao volante após se envolver em um acidente de trânsito com outro veículo no Centro de Mandaguari. A...
Caminhoneiro é feito refém e tem carga de óleo vegetal roubada...
Um caminhoneiro foi feito refém por dois homens armados durante um assalto ocorrido na manhã desta segunda-feira (10), na rodovia entre Sabáudia e Arapongas....
Motociclista tem o punho fraturado após colidir em traseira de carro...
Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 18h15 desta segunda-feira (10), na BR-376, na alça de acesso à rotatória, nas proximidades do...
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Vende-se chácara em Mandaguari
Vende-se chácara em Mandaguari, saída pra Jandaia do Sul, com 58 mil metros quadrado. Contato...
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