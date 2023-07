Acidente de trânsito na PR-444 deixa quatro pessoas feridas

Na madrugada desta sexta-feira (14), um acidente de trânsito foi registrado na rodovia PR-444, entre Mandaguari e Arapongas. O incidente envolveu um carro Ford Ecosport e um micro-ônibus, deixando quatro pessoas feridas, sendo duas delas crianças.

De acordo com as informações das autoridades, o veículo Ford Ecosport teria colidido na traseira do micro-ônibus, no quilômetro 27 da rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada para atender a ocorrência por volta das 5h15 da manhã.

O motorista da Ecosport, um homem de 35 anos, sofreu ferimentos moderados e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Já os passageiros do veículo, uma mulher de 32 anos e duas crianças de 6 anos e 1 ano e quatro meses, tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para o Hospital do Norte do Paraná (Honpar) em Arapongas, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

As equipes da Polícia Rodoviária Estadual estão investigando as causas exatas do acidente para determinar as responsabilidades.