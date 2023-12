16 pessoas são hospitalizadas após acidente com ônibus na PR-444

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atualizou as informações sobre o acidente ocorrido na noite de segunda-feira (11) na PR-444, em Arapongas. O acidente envolveu um ônibus da Viação Garcia e um caminhão carregado com madeira.

Segundo a PRE, no total, 27 pessoas estavam no ônibus. Dessas, 16 foram encaminhadas ao hospital, incluindo três em estado grave, enquanto outras 11 pessoas recusaram atendimento médico no local.

O ônibus, que fazia a linha de Foz do Iguaçu para Campinas, transportando 26 passageiros colidiu na traseira do caminhão.

Os feridos foram encaminhados para hospitais da região, incluindo o Hospital Norte do Paraná (Honpar), o Hospital Santa Casa de Arapongas e o Hospital da Providência de Apucarana.

O motorista do ônibus, de 43 anos, foi a vítima mais gravemente ferida, ficando preso nas ferragens.