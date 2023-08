PRF apreende mais de meia tonelada de maconha em Nova Esperança

A droga era transportada por dois adolescentes

Nessa sexta-feira (18), em fiscalização focada no combate à criminalidade, uma equipe da PRF visualizou um veículo Toyota Corolla transitando pela BR 376, próximo a cidade de Nova Esperança/PR. Houve a tentativa de abordagem, porém o condutor adentrou a cidade.

Após algumas quadras a equipe PRF conseguiu abordá-lo e de imediato constataram se tratar de tráfico de drogas.

Em fiscalização nesse veículo foram encontrados nas partes internas e também no bagageiro, divididos em trabletes, 588 kg de maconha. Também os policiais constataram que as placas ostentadas eram falsas, porém as placas verdadeiras não indicaram a ocorrência de furto ou roubo.

Após indagados, o condutor, um adolescente de 16 anos, e o passageiro, outro adolescente também com 16 anos, disseram que receberiam determinada quantia em dinheiro pelo transporte das drogas, porém não disseram onde pegaram e nem para onde levariam.