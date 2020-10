4ºBPM tem novo comandante

O experiente e conceituado Ten. Cel. Ademar Carlos Paschoal, após dois anos a frente do comando do 4º Batalhão da Policia Militar em Maringá, foi convidado pelo Comando Geral a assumir nos próximos dias o Sub-Comando da chefia do 3º Comando Regional da PM com sede em Maringá.

Assume o comando do 4º BPM, o Major e indicado a Tenente Coronel, Márcio Antonio dos Santos, que respondia desde de o mês de setembro pelo Sub Comando do 3ºCRPM .