Acidente com óbito é atendido pela PRF em Mandaguaçu

Por volta das 02h50 desta sexta-feira (09), no km 153 da BR 376, em Mandaguaçu, ocorreu um acidente com óbito.

Um Fiat/Siena de cor vermelha transitava no sentido Mandaguaçu a Maringá quando o motorista perdeu o controle do veículo, que saiu de pista e colidiu contra a parede do viaduto.

O condutor, um homem de 51 anos, foi ejetado do veículo e infelizmente não resistiu aos ferimentos morrendo no local.

Além da PRF, socorristas, polícia científica, IML e serviço de remoção compareceram no local para atendimento dessa ocorrência.