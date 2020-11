Realizado o Passeio Ciclístico Novembro Azul Solidário em Jandaia do Sul

Foi realizado neste sábado (28) em Jandaia do Sul, o primeiro Passeio Ciclístico Novembro Azul, que teve como objetivo a conscientização da sociedade, em especial os homens, sobre prevenção de doenças masculinas com ênfase na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata.

Após a bênção do Padre Onofre na Igreja São João Batista, centena de ciclistas partiram pela estrada velha até a Paróquia Senhor Bom Jesus na cidade de Marumbi, onde após descansarem e se hidratar retornaram a Jandaia do Sul.

O evento teve o apoio da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, Prefeitura Municipal de Marumbi, UFPR Campos Jandaia do Sul, Polícia Militar, Sanepar, Rotary Club de Jandaia do Sul, Loja das Bicicletas, Valdar Moveis, Outside Comunicação, Rafa Freitas Fotografias e Jandaia Online.