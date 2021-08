Criminosos explodem caixa eletrônico em agência bancária de Mariluz

Uma agência bancária de Mariluz, no interior do Paraná, foi invadida por criminosos fortemente armados na madrugada desta terça-feira (31). De acordo com as informações da Polícia Militar (PM), o assalto aconteceu por volta das 3 horas e contou com a participação de oito ladrões.

Ainda conforme a PM, pelo menos um caixa eletrônico foi destruído por conta do uso de explosivos. Além disso, a frente da agência ficou destruída.

Testemunhas disseram que ouviram tiros e explosões. A quadrilha estava armada com fuzis e utilizaram dois automóveis durante o crime. Mas, após a ação, os carros foram incendiados em Goioerê, segundo a PM.

Não houve feridos. As autoridades realizam buscas para encontrar os assaltantes. Até o momento, não há informações sobre quanto dinheiro os criminosos levaram.

