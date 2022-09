Quatro morrem em acidente com caminhão de toras em Tibagi

Conforma PRF, em Tibagi/PR, na BR 376, km 437 (trecho em pista dupla), por volta das 07h desta segunda-feira (12) ocorreu acidente com vítimas, envolvendo dois veículos, sendo um caminhão transportando toras e um automóvel da prefeitura de Ortigueira/PR.

O caminhão trafegava sentido Ponta Grossa / Londrina, quando tombou fazendo com que a carga de toras fosse projetada na pista contrária, atingindo o automóvel que seguia de Ortigueira para Ponta Grossa/PR.

As vítimas estavam todas no automóvel.

Óbitos no local : Motorista do veículo com 52 anos e três passageiras com respectivamente 17 (natural de Telêmaco Borba) , 45 (natural de Ortigueira) e 57 (natural de Figueira)

Ainda no veículo foi socorrido com ferimentos graves um passageiro com 25 anos.

Motorista e a passageira do caminhão não se feriram.

A via sentido Londrina foi parcialmente interditada devido ao caminhão tombado.

A via sentido Ponta Grossa foi totalmente liberadas às 11h55.

As vítimas em óbito foram encaminhadas ao IML de Ponta Grossa.