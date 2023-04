Veículo furtado em Mandaguari é localizado em Cambira

Um veículo foi recuperado na cidade de Cambira, neste sábado (29) por volta das 10h30min, na Estrada Velha.

Segundo relato do comandante do DPM, populares informaram que havia um veículo Fiat Uno abandonado às margens da via férrea. Após deslocamento até o local, foi constatado que se tratava do veículo em questão, que havia sido registrado como furtado no município de Mandaguari, em 27/04/2023. Também foi verificado que as quatro rodas com pneus, o estepe, o rádio e a bateria haviam sido subtraídos.

Diante dos fatos, foi solicitado o guincho do 10° BPM e o veículo foi encaminhado para a 17ª SDP para os procedimentos de polícia judiciária.