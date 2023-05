Veículo capota no centro de Arapongas

No sábado (13), um capotamento aconteceu em Arapongas por volta das 14h30 na Avenida Gaturamo, localizada no centro da cidade. O motorista do veículo, segundo informações, teria passado mal e perdido o controle da direção, ocasionando o acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o condutor teria recusado ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento e optado por ficar no local. A Guarda Municipal (GM) também foi chamada para averiguar a situação.

Em relato, o motorista informou ter sofrido um desmaio, o que levou ao acidente. Ele colidiu contra o meio-fio, atingiu um poste de escoramento e acabou capotando.