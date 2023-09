Médica é assassinada durante assalto em Maringá

Neste sábado (16), uma médica de 27 anos foi vítima de uma tentativa de assalto que resultou em sua morte. Acompanhada de seu primo, a médica estava no Conjunto Requião quando foram abordados por dois homens armados.

De acordo com relatos de testemunhas, os assaltantes anunciaram o roubo, e mesmo sem reagir, a médica, assustada, acelerou o carro. Infelizmente, um dos homens disparou um tiro, atingindo-a. Mesmo ferida, ela conseguiu dirigir por alguns metros até perder o controle do veículo, invadindo o quintal de uma residência. O primo da médica, ao ouvir os disparos, foi verificar a situação e também foi baleado no tórax.

Os criminosos conseguiram fugir do local e, durante a fuga, roubaram a motocicleta de outra vítima. Pouco tempo depois, a moto teve um pneu estourado, fazendo com que os assaltantes continuassem a fuga a pé. Apesar da rápida resposta das equipes de socorro do Samu, infelizmente a médica veio a falecer.

A área do crime foi isolada pelas autoridades, e tanto a Polícia Militar quanto as Polícias Civil e Científica estão investigando o caso. Nenhum suspeito foi preso no memento.