Pai e filho de 4 anos ficam feridos ao serem atropelados em Maringá

Um morador de Maringá e o filho dele, de 4 anos, foram vítimas de um atropelamento na noite desta sexta-feira (20), na Avenida Tuiuti, próximo à Avenida Dona Sophia Rasgulaeff. Segundo testemunhas, eles foram atingidos por um carro que seguia em baixa velocidade, fora da faixa de pedestres.

Tanto o pai quanto o filho foram encaminhados para hospitais da cidade para receberem tratamento. O pai foi levado para a Santa Casa e o filho para o Bom Samaritano. O motorista do veículo permaneceu no local do acidente até a chegada do socorro, mas precisou ser levado para o hospital devido ao estado de choque.

As informações da equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) indicam que a criança sofreu um trauma na cabeça, enquanto o pai teve um traumatismo craniano considerado leve e um trauma no tórax.

A Delegacia de Trânsito de Maringá ficará responsável por investigar as causas do acidente.