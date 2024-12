Vários acidentes foram registrados nesta segunda-feira (16) em Mandaguari

1- No final da tarde desta segunda-feira (16), um veículo Agile realizou uma conversão para acessar a Rua Jandira Teles saindo da Avenida Amazonas e com isso colidiu em uma motocicleta que trafegava na avenida sentido centro. O condutor do carro nada sofreu, já o condutor da motocicleta, o qual não teve o seu nome divulgado, sofreu ferimentos leves e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiro.

2- Por volta das 13 horas, na Rua Senador Salgado Filho, esquina com Avenida dos Pioneiros, um Fiat Strada ao realizar uma conversão, acabou colidindo com a motocicleta.

3- Outro acidente aconteceu na Rua Padre Antônio Lock esquina com a Lins de Vasconcelos, um veículo Gol pertencente à Secretaria de Saúde de Jandaia do Sul, acabou colidindo com uma Saveiro. Apesar do impacto ninguém ficou ferido.

4- Outro acidente envolveu um motociclista que acabou se desequilibrando e sofrendo uma queda após passar em uma lombada na Rua Doutor Rufino Maciel.