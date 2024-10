25 de setembro comemoramos o Dia Nacional do Trânsito. A data teve origem a partir da criação da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, conhecida como Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e foi escolhida para celebrar e promover a conscientização sobre a segurança no trânsito.

Tendo como tema este ano “A Paz no Trânsito começa por Você “, foram realizadas ações de conscientização durante o mês com crianças de 7 e 8 anos, das Escolas Municipais Dr Ary da Cunha Pereira e Bom Pastor, em parceria com a Autoescola Mandaguari, 81° Ciretran e Polícia Militar.

Para comemorar a data e dar continuidade aos trabalhos, no dia 25 de setembro as crianças fizeram a entrega de panfletos produzidos pela Escola Dr Ary para motoristas do município.

A educação no trânsito visa conscientizar e orientar a população sobre a importância de mudar comportamentos no trânsito.