Ação da PMPR e PF resulta na apreensão de quase 300 quilos de cocaína em Maringá

Agentes da Polícia Federal (PF) em conjunto com a Polícia Militar (PM) apreenderam no início da noite desta terça-feira, 7, um total de 262,3 quilos de cocaína. A droga estava escondida em uma carga de soja.

A PF abordou um motorista que transitava em atitude suspeita em Maringá. Diante de alguns desencontros de informações, o veículo foi conduzido à Delegacia de Policia Federal para melhor averiguação. Solicitado apoio do Canil do Batalhão de Choque da Polícia Militar, o cão farejador indicou a existência de substância entorpecente no semirreboque traseiro.

Na estrutura do semirreboque, localizou-se um fundo falso que abrigava cocaína, cerca de 151 quilos no formato de cloridrato e 111 quilos em pasta base. O motorista foi preso e autuado em flagrante e responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas. A PF não informou a origem e nem o destino do motorista.

https://corujaonoticias.com.br/