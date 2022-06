Acidente com caminhão deixa um morto e três feridos

O acidente ocorreu entre as cidades de Califórnia e Marilândia do Sul.

Conforme a PRF, nesta sexta-feira (10), por volta das 16h30, na rodovia BR 376, km 263, sentido decrescente, ocorreu um acidente de trânsito, do tipo saída do leito carroçavel, envolvendo um caminhão que seguia sentido Marilândia do Sul / Califórnia, com três ocupantes, quando o seu condutor perdeu o controle do veículo e saiu de pista.

O condutor e um dos passageiros foram socorridos em estado grave, porém o outro ocupante veio a óbito no local. A Polícia Civil de Marilândia do Sul, perícia e IML estiveram no local do sinistro. A PRF fará o boletim de acidente de trânsito.