Acidente com moto, vítima fatal Ivo Alves

Um homem identificado como Ivo Alves com 62 anos, acabou perdendo a vida em um trágico acidente registrado na noite desta sexta-feira(15), na Avenida Carlos Correa Borges em Maringá. De acordo com as informações, ele pilotava uma motoneta quando colidiu na traseira de uma caminhonete que seguia sentido centro/bairro, com o choque ele sofreu uma queda violenta.

A vítima acabou entrando em parada cardiorrespiratória. A equipe do Suporte Médico Avançado de Vida do Samu esteve no local, ele chegou a ser colocado no interior de uma ambulância do Siate, foi feito aproximadamente 45 minutos de reanimação cardiopulmonar, porém o seu quadro clínico não pode ser revertido onde foi confirmado o óbito. A Polícia Militar registrou o boletim de ocorrência. O corpo de Ivo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Maringá pela ambulância. As circunstâncias do acidente deverão ser investigadas.

Maringá na Hora, por Rubens Silva.