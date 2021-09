Acidente com ônibus tira a vida de Airton Machado do Garotos de Ouro

Um gravíssimo acidente ocorrido na madrugada desta última segunda(13) tirou a vida do vocalista e um dos fundadores da banda Garotos de Ouro Airton Machado. O Acidente ocorreu por volta da 1h30min da manhã no km 44 entre os município de Aguas Mornas e rancho Queimado após o ônibus perder freios em um trecho de descida e colidir contra uma paredão pedras.

No ônibus, chamado de Garotão, viajavam apenas Airton Machado (de motorista) e a sua esposa Renata Machado, já que o restante do Grupo se deslocava em carros próprios. Airton não resistiu aos ferimentos e morreu. Já a sua esposa teve ferimentos na cabeça durante o acidente.

Airton fez o seu último show no Over Beer e no Clube Astréa, em São Joaquim, neste último sábado em um live denominado de Bailezito 6 em mais de 04 de show. Ele fundou os Garotos de Ouro, juntamente com o seu irmão Ivonir Machado em 1976 e completaria 63 anos de idade nesta quarta 15 de setembro, mas esta inesperada fatalidade acabou tirando a vida desta grande músico do tradicionalismo gaúcho.

Fonte: Plantão De Butuca