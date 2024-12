Acidente com van de padres deixa um morto e sete feridos

Um trágico acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (5) na PR-317, entre as cidades de Engenheiro Beltrão e Peabiru, no noroeste do Paraná. Uma van que transportava um grupo de padres de Mogi das Cruzes, São Paulo, para a Argentina, saiu da pista e colidiu contra um bloco de concreto no canteiro central da via, resultando na morte de um padre e ferimentos em sete pessoas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foram rapidamente mobilizadas para atender à ocorrência. Quatro das vítimas ficaram presas às ferragens, sendo que duas delas foram socorridas em estado grave. As demais vítimas apresentaram ferimentos de gravidade moderada e leve.

As autoridades informaram que as causas do acidente ainda serão investigadas.

Com informações Maringá na Hora