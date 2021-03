Acidente com vitima fatal em Maringá

Um motociclista morreu próximo hora do almoço, após bater a moto que pilotava, contra um poste de energia. A vítima teve morte instantânea. O trágico acidente foi registrado no entroncamento da rodovia PR-317, com a Avenida Paranavaí, mais precisamente na saída de Maringá para Campo Mourão. Após o impacto da motocicleta no anteparo, o motoxiclista foi arremessado a vários metros. A base do poste ficou totalmente destruída, e parte da fiação elétrica caiu sobre uma carreta que passava pelo local. Os órgãos competentes já foram acionados.

