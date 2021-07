Acidente deixou feridos e um morto entre Iguatemi e Maringá

Por volta das 12h desta sexta-feira (2), a PRF atendeu um grave acidente do tipo Colisão traseira, no Km168 da BR376, envolvendo um veículo Peugeot Boxer e um VW/ Voyage.

O acidente resultou uma vitima fatal, passageira do Voyage, quatro vitimas leves que estavam no interior da Van e uma vítima grave que conduzia o VW/Voyage.

O acidente ocorreu após a condutora do VW/ Voyage reduzir a velocidade do seu carro sobre a pista de rolamento na faixa da esquerda praticamente parando sobre a pista, sendo que no momento seguinte foi atingido na traseira pela Van que seguia logo atrás.

Após a colisão o VW/Voyage foi arremessado para o canteiro central vindo a capotar algumas vezes, parando com o teto virado para baixo, foi necessário o uso do desencarcerador para a retirada das vítimas de dentro do veículo.

As vitimas do acidente foram socorridas pelo SIATE e encaminhadas para Hospitais de Maringá.

O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao IML de Maringá.

Um animal na pista teria provocado o acidente.