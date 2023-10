Acidente em Arapongas deixa um morto e quatro feridos

Houve um trágico acidente na tarde desta terça-feira, dia 24, na PR-218, entre Arapongas e Sabáudia. A colisão frontal envolveu dois veículos, um deles pertencente à Saúde do município de Terra Rica, na região Noroeste do Estado. Infelizmente, uma pessoa que estava no veículo da Saúde não resistiu e faleceu no local do acidente.

Além disso, outras quatro pessoas ficaram feridas e receberam atendimento das equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, e do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). Os feridos ficaram presos nos veículos, o que dificultou o resgate.

Três ambulâncias do Samu e do Siate, juntamente com um caminhão de resgate do Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas para prestar socorro. Vale ressaltar que o acidente ocorreu em um momento de chuva na região e os veículos colidiram frontalmente.

Dois ocupantes do veículo da Saúde de Terra Rica foram encaminhados ao Hospital Norte do Paraná (Honpar) em estado considerado grave, enquanto outros dois tiveram ferimentos moderados. Já em relação ao outro veículo envolvido no acidente, havia duas pessoas, cujo estado de saúde não foi informado.

Durante o socorro às vítimas, o trânsito precisou ser interrompido nos dois sentidos, causando um congestionamento significativo no local. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) também esteve presente para auxiliar na ocorrência.