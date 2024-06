Acidente entre caminhão e moto e atendido pela PRE em Mandaguari

Nesta quarta-feira (19) por volta das 08h30, ocorreu um acidente de trânsito na PR-444, em Mandaguari, envolvendo uma motocicleta Honda Twister de Maringá e um caminhão Mercedes-Benz.

Conforme a PRE, segundo dados colhidos no local e a declaração do condutor do caminhão, de 28 anos, ambos os veículos trafegavam pela rodovia no sentido Mandaguari a Arapongas quando, ao atingir o Km 28, se envolveram em um sinistro de trânsito do tipo complexo.

O condutor da motocicleta, A. N., de 38 anos, foi encaminhado ao Hospital Universitário de

Maringá.