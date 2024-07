Acidente entre carreta de Jandaia e caminhão deixa um morto em Maringá

Um caminhoneiro de Jandaia do Sul que conduzia uma carreta tanque, ficou ferido após uma colisão com um caminhão Guincho na região de Maringá. O motorista de Jandaia do Sul, José Maria, ficou preso as ferragens, mas foi socorrido e encaminhado ao hospital.

O acidente ocorreu na tarde desta quinta-feira (11) PR-317 entre Maringá e Iguaraçu. Segundo testemunhas, o caminhão guincho tentou cruzar a pista, quando foi atingido pela carreta.

Uma pessoa que estava no caminhão guincho, que seria o ajudante, morreu no local.

O acidente foi registrado a cerca de 500 metros da ponte do Rio Pirapó, trecho da rodovia que está em obras de duplicação.