Acidente entre carro e caminhão deixa um morto em Paranavaí

Na manhã desta segunda-feira, dia 22, uma colisão trágica entre um carro Volkswagen Gol e um caminhão deixou uma pessoa morta em Paranavaí.

Segundo relatos de testemunhas, o veículo menor, um Volkswagen Gol, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o caminhão. O impacto foi devastador. O caminhão, que transportava uma carga de farelo, não conseguiu evitar a colisão, apesar das tentativas do caminhoneiro de desviar.

O motorista do caminhão, saiu ileso do acidente. No entanto, a vítima que estava no Volkswagen Gol não teve a mesma sorte. As equipes de resgate chegaram rapidamente ao local, mas infelizmente não puderam salvar a vida da pessoa envolvida no acidente.

A rodovia foi temporariamente interditada para permitir a realização dos procedimentos de resgate e investigação.