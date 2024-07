A equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foi acionada na noite desta segunda-feira (15) para atender uma vítima de acidente de trânsito entre Jandaia do Sul e Marumbi, onde o condutor estaria no interior de veículo capotado.

Chegando ao local, os socorristas encontraram o motorista já fora do veículo e, apesar dos danos significativos no veículo, o homem não tinha ferimentos e recusou encaminhamento ao hospital.