Acidente entre Mauá da Serra e Tamarana deixa três mortos

O acidente ocorreu nesta manhã na PR-445, entre Mauá da Serra e Tamarana e envolveu uma caminhonete Ford Ranger, um Chevrolet Celta e uma carreta. Segundo informações, a caminhonete realizou a ultrapassagem de três veículos e bateu de frente contra a carreta que seguia no sentido contrário. Com o impacto, a caminhonete e o carro de passeio ficaram com a frente destruída. As duas pessoas ocupantes da caminhonete morreram na hora. A mulher que estava de passageira no carro morreu durante atendimento médico.