Acidente entre ônibus e van na PR-444 deixa três feridos

Um acidente envolvendo um ônibus e uma van ocorreu na noite de sábado (7) na PR-444, em Arapongas, deixando três pessoas feridas. A colisão ocorreu por volta das 23h08, no quilômetro 11.

O ônibus Marcopolo Paradiso, com placas de Londrina, atingiu a traseira de uma van Renault Master, com placas de Cascavel, parada no acostamento.

Chovia no momento da colisão.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico em Arapongas.

Vítimas

– M. R. de A., 38 anos, e G. T. de S., 37 anos, foram levados ao Hospital Norte do Paraná (Honpar).

– R. A. de S., 43 anos, foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local.

Os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro, com resultados negativos.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) investiga as causas do acidente.