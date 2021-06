A colisão ocorreu na Rua Perdizes com Rouxinol.

Um carro se envolveu em um acidente com um trem em Arapongas no início da manhã deste sábado (12). A colisão ocorreu na Rua Perdizes com Rouxinol.

De acordo com Samu, a vítima sofreu ferimentos leves e foi encaminhada a UPA da cidade.

Tn Online, por Rubens Silva.