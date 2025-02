Acidente envolveu caminhonete e moto em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 18h36 desta sexta-feira (7) no Jardim das Flores I em Cambira.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo auto x moto. Ambos os veículos transitavam pela Rua das Camélias, em sentidos opostos.

O veículo L200 Triton, trafegava sentido bairro/centro, e o veículo XY125-6A, sentido centro/bairro, quando em frente ao numeral 290, envolveram-se em uma colisão frontal.

No local a condutora da caminhonete estava em estado de choque, não sendo possível coletar maiores dados, sendo encaminhada pela ambulância para o Posto de Saúde da cidade para receber atendimento médico.

O condutor e o passageiro da motocicleta foram encaminhados até o Hospital da Providência em Apucarana para atendimento médico, ambos com dores nas pernas.

A caminhonete estava com pendências administrativas, sendo feito as devidas notificações e encaminhada para o pátio do DPM de Cambira.

