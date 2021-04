Acidente grave entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí. Uma pessoa morreu

A equipe da Defesa Civil de Jandaia do Sul foi acionada na noite desta terça-feira (27) para um grave acidente entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí.

Dois veículos e um caminhão teriam se envolvido e uma pessoa morreu.

O Ford Escort com placas de Manoel Ribas, estaria parado com problema mecânico em cima da rodovia, o motorista de um Renault Duster não conseguiu parar e atingiu a traseira do Escort que tinha em seu interior uma criança e um adulto.

Na sequência, um caminhão que vinha no sentido contrário também bateu nos carros.

O motorista da Duster, Edgard Trautwein, do Rio Grande do Sul, morreu no local.

Os ocupantes do Escort sofreram ferimentos.