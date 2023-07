Acidente na BR-163 deixa quatro pessoas mortas em Marechal Cândido Rondon

No final da tarde deste sábado, 22, um trágico acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e quatro carros resultou na morte de quatro pessoas na BR-163, em Marechal Cândido Rondon, no oeste do Paraná. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a informação.

De acordo com o Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná (Consamu), o acidente deixou um total de 11 vítimas feridas.

Segundo relatos da PRF, o acidente ocorreu quando a carreta não conseguiu frear a tempo em uma descida da rodovia. A carreta colidiu na traseira de um carro, fazendo com que este fosse arrastado contra a traseira de outros três veículos e também de um caminhão.