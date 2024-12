Acidente na BR-369 deixa três feridos em Arapongas

Um acidente entre dois veículos na BR-369, em Arapongas, resultou em três pessoas feridas no início da tarde deste domingo (15). O acidente ocorreu próximo à Loja Havan.

Foi no início da tarde, próximo à Loja Havan, no trecho urbano da BR-369.

Um Fiat Stilo, uma Kombi e uma motocicleta (terceiro veículo, que fugiu do local) se envolveram na colisão.

Os feridos seriam dois ocupantes da Kombi e um passageiro do Fiat Stilo. Eles foram levados ao UPA e Hospital Honpar para receber atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) investigará as causas do acidente.