Acidente na BR-376 tira a vida de bombeiro e esposa fica gravemente ferida

Na tarde de domingo (8), um grave acidente na rodovia BR-376, no trecho entre Ortigueira e Mauá da Serra, tirou a vida de um bombeiro. A colisão frontal foi entre o veículo Fiat Siena que era conduzido pela vítima e uma carreta. A vítima foi identificada como Erickson Ignacio Alves Canuto, com apenas 31 anos de idade.

Canuto era bombeiro militar e atualmente estava lotado no 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros de Maringá, localizado no Noroeste do Paraná, mas prestava seus serviços ao 2° SGB, vinculado ao município de Campo Mourão.

A esposa do bombeiro que também estava no carro ficou ferida gravemente, e foi socorrida e internada em estado crítico no Hospital Regional de Ponta Grossa. O automóvel ficou completamente destruído.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Canuto havia sido formado recentemente no Curso de Formação de Soldados do 5° Grupamento.

As circunstâncias que ocorreram o acidente estão sendo investigadas.

Ivan Maldonado Notícias