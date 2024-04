Acidente na PR-170 em Novo Itacolomi: Dois feridos e veículo capotado

Na noite do último sábado, dia 20 de abril, um acidente envolvendo dois carros na PR-170 resultou em duas pessoas feridas em Novo Itacolomi. A colisão ocorreu no km 134+500, por volta das 22h20, e ocasionou o capotamento de um dos veículos.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o VW/Gol, com placas de Cambira, seguia no sentido Novo Itacolomi a Apucarana quando colidiu com o GM/Corsa, com placas de Apucarana, que trafegava no sentido contrário. O impacto foi tão forte que o Gol capotou e parou sobre a pista.

O passageiro do Gol, de 33 anos, foi encaminhado ao hospital de Apucarana com ferimentos leves. O condutor do veículo não foi identificado.

O motorista do Corsa também foi levado ao hospital com ferimentos leves. Após passar por procedimentos administrativos, o veículo foi guinchado para o pátio do PRV Rolândia.

A equipe da PRE está apurando as circunstâncias desse acidente para esclarecer os fatos.