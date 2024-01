Acidente na PR-444 deixa motociclista com ferimentos graves

Um grave acidente de trânsito ocorreu na PR-444, em Arapongas, envolvendo dois carros e uma moto, deixando sete vítimas. O motociclista foi o mais afetado, sendo encaminhado em estado grave para o Hospital Norte do Paraná (Honpar).

O incidente aconteceu próximo à Churrascaria Herança e mobilizou o atendimento de três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) do Corpo de Bombeiros e um caminhão de resgate dos bombeiros.

O acidente ocorreu entre um Honda Civic, um VW Virtus e uma moto. De acordo com informações obtidas junto ao Corpo de Bombeiros, os dois carros estiveram envolvidos inicialmente, com um deles invadindo a pista contrária e colidindo com a moto. O impacto do acidente arremessou o motociclista para o acostamento.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) compareceu ao local para registrar o boletim de ocorrências do acidente.