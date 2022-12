Acidente no contorno sul de Apucarana causa morte de motociclista

Um motociclista morreu após se envolver em acidente com um carro, por volta da meia-noite de sábado (17), na BR-376, região do contorno sul, em Apucarana. Até a manhã deste domingo (18), o corpo ainda não havia sido identificado.

Conforme informações apuradas junto à 17ª Subdivisão Policial (SDP), o motorista do Ford Ecosport envolvido no acidente passou mal após a constatação do óbito do motociclista e precisou ser encaminhado ao Hospital da Providência.

Os outros ocupantes do veículos relataram à PM que apenas viram um vulto na pista e acreditaram ser um animal. O corpo da vítima foi arrastado por aproximadamente 150 metros até o motorista parar e contatar que tratava-se de uma pessoa que estava embaixo do carro. Segundo a polícia, tudo indica que o motociclista sofreu uma queda na pista e foi atropelado na sequência.