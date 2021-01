Acidente no trevo de Cambira deixa feridos

O acidente ocorreu no início da tarde deste domingo (10), no trevo do meio na cidade de Cambira e envolveu um Ford Fiesta e uma Escosport.

Segundo uma testemunha, o Fiesta seguia em direção a Jandaia do Sul pela pista da direita e repentinamente virou a esquerda, quase sendo atingindo por um Honda Civic, e na sequência, houve a colisão com Ecosport

O condutor do Fiesta foi encaminhado ao hospital de helicóptero.

Duas pessoas que estavam na Ecosport, de São João do Ivaí, tiveram ferimentos sem gravidade.