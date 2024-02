Acidentes envolvendo lanchas no Rio Paraná chamam a atenção

Um homem de 39 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por uma lancha enquanto nadava no Rio Paraná, em Porto Maringá, distrito de Marilena, no Noroeste do Estado. O acidente ocorreu na tarde de terça-feira (13), próximo à Ilha de Nossa Senhora do Guadalupe, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a corporação, a vítima estava na rota da lancha quando foi atingida. A hélice da embarcação cortou a perna esquerda do homem. Ele foi socorrido e levado até às margens do rio, onde aguardou o transporte pelo aeromédico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Em seguida, foi encaminhado ao Hospital de Santa Casa de Paranavaí, onde passou por uma cirurgia.

O incidente ocorreu menos de um dia após outro acidente envolvendo uma lancha na região. Em Porto Rico, um homem de 44 anos pulou na água para resgatar um boné que havia caído e acabou sendo atingido pela hélice da embarcação. Ele também foi socorrido em estado grave e transportado para o Hospital Bom Samaritano pelo helicóptero do Samu.