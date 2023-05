Acusado de assalto morre em confronto com a Polícia de Arapongas

Na noite desta segunda-feira (15), um assaltante morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) em Arapongas. Foi na Avenida Maracanã, área urbana da BR-369, nas proximidades do estabelecimento comercial Casa da Borracha.

O homem teria cometido um assalto à mão armada e em seguida se envolvido em um confronto direto com policiais. As informações preliminares indicam que o indivíduo em questão foi ferido durante o tiroteio e, ainda que tenha recebido assistência médica imediata, não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital.